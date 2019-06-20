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  3. Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 sanığa mahkumiyet verildi

Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 sanığa mahkumiyet verildi

Darbe girişimi davalarında 3 bin 239 sanığa mahkumiyet verildi

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 261'i karara bağlandı, 28'inde ise yargılamalar sürüyor. Tamamlanan davalarda 2 bin 31'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 239 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan bin 53'ü ağırlaştırılmış müebbet, 978'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 261'i mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 28'inde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 261'i karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 2 bin 31'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 239 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi. Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 53 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 978'ine müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 208 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Davalardan 28'inde ise yargılamalar sürüyor.

(AA)

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