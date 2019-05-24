Darbe çığırtkanlığı özgürlük mü!

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında attığı twetleriyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ , ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Kaftancıoğlu’nun “ccanannnn” adıyla yaptığı paylaşımlara yer verildi. İddianamede, 15 Aralık 2017 tarihli araştırma raporundaki tweetleri hakkında 15 Temmuz gazilerinin şikayetçi olduklarına yer verildi. Kaftancıoğlu’nun tweetlerinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi. Kaftancıoğlu ifadesinde tweetlerin kendisine ait olduğunu ancak yazdıklarının ifade özgürlüğü ve eleştiri kapsamında kaldığını söyledi.

İşte iddianamedeki tweetler

• “Nur topu gibi darbe mağdurumuz hayırlı olsun. Demokrasi zaferi diyorlar. Sokağa çıkanlar neden demokrasi diye bağırmıyor. Allah belanızı versin. Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi. HDP vekillerinin vahşice gözaltına alınması parlementer sistemin açıkça ihlal edilmesidir.”

• “Derin devlet diyerek olaya mistsizm katıyor ve asıl devleti aklıyoruz aslında. Bu cinayetleri devlet işledi!’, ‘Devlet değil seri katil. 1 Kürt öldürüldü. İnandığınız Allah topunuzun belasını versin.”