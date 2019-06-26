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  3. Dansözlere para takan kocasını bıçakladı, mahkeme bu kararı verdi

Dansözlere para takan kocasını bıçakladı, mahkeme bu kararı verdi

Dansözlere para takan kocasını bıçakladı, mahkeme bu kararı verdi

Bolu’daki davada karar belli oldu… Çocuklarının babasının restoranda dansözlere para takıp şampanya patlattığını gördü, karnından bıçakladı. Mahkeme, suçu ağır tahrik altında işlediğine karar vererek 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Ç. boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat C.'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Ç. eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat C. bir süre yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘KISKANDIRMAK İÇİN YAPTIM’ SAVUNMASI

Fuat C., olay sonrası eşinden şikayetçi olmayıp, kıskandırmak için dansözlere para taktığını söyledi. Olaydan sonra çiftin arasında süren boşanma davası da sonuçlanarak, taraflar boşandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Rukiye Ç. hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Rukiye Ç. 27 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz sanık Rukiye Ç. karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı.

MAHKEME 'AĞIR TAHRİK' VAR

Duruşmada son sözleri sorulan Rukiye Ç. suçlamaları reddederek yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediği ve öldürme kastı bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

Rukiye Ç.'nin ilk eşini de bıçaklaması ve Fuat C'yi de daha önce yumruklayarak dövmesi nedeniyle daha önce aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Ç. cezaevine girecek.

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