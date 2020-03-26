Damacanalardan virüs bulaşır mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs herkesi tedirgin ediyor. Alınan önlemler sürekli artarak devam ediyor. Ölümcül salgının nasıl bulaştığı hep merak konusu. Bazı kişiler de eve gelen pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı endişesi yaşıyor. Uzmanlar bu konuda açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...