Dağların aslanları terörü 'meskun mahal'de boğacak

Bülent ŞANLIKAN

PKK’nın şehir yapılanmalarıyla koordineli kent merkezlerinde yaptığı terör eylemlerine karşı Güneydoğu'da 2015-2016 yılları arasında düzenlenen meskul mahal operasyonlarında Jandarma Özel Harekât ile komando birlikleri teröristleri kazdıkları hendeklere gömdü. Gelecekte benzeri operasyonların yapılma ihtimaline karşı her an hazır olmak zorunda olan jandarma, şimdi de Foça Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde yapımı HAVELSAN tarafından üstlenilen ‘Meskûn Mahalde Teröristle Mücadele Harekâtı Tatbikat Alanı’nda eğitim görüyor. Kapılarını AKŞAM'a açan komandolar, tatbikatta göz doldurdu.

2 YILDA TAMAMLANDI

2 yılda tamamlanan alanın yapımında Sur, Cizre, Nusaybin ve Yüksekova başta olmak üzere örgüt ile çatışmış askerlerin bilgilerinden faydalanıldı. 2018’de inşaatı biten alandaki teknolojik alt yapı HAVELSAN tarafıdan 6 ayda tamamlandı. EYP, patlayıcı madde düzenekleri, sabit ve hareketli kamera, ses ve sis efekt sistemleriyle bu sistemlerin kontrol edildiği tatbikat merkezinde her türlü donanım hazır hale getirildi. Binalar PKK’nın hendek barikat olaylarında kullandığı benzer yapılardan hareketle inşa edildi. Alanda 9 adet tek katlı üstü açık ev, 2 adet iki katlı bina farklı ebat ve şekillerde 64 oda ile 16 koridor ve eğitici izleme platformu yer alıyor.

7 BİN METREKARELİK ALANDA PKK'NIN KULLANDIĞI MAHALLE KURULDU

Bina içleri ve aralarında teröristlerce kullanılan tarzda bağlantı ve gizli geçitler de yapıldı.

Toplam 7 bin metrekarelik alanda tek er, unsur ve tim seviyesinde eğitimler veriliyor. Kursiyer askerlere keşif ve saldırı maksatlı farklı ebatlarda mazgal delikleri de var. Jandarma kursiyerlerin eğitimi bittikten sonra kaydedilen görüntüler komutanlar tarafından karargâhta saniye saniye inceleniyor.

AKŞAM TATBİKATTA

Merkezde AKŞAM’a özel gerçekleştirilen tatbikatta özel eğitimli komando timi örgütünün gizlendiği bir binanın duvarını balyoz ile kırarak içeri girdi. Sis bombaları ile EYP’lerin patlatıldığı tatbikatta yaralanan bir jandarma arkadaşları tarafından başarıyla tahliye edildi.

HER TÜRLÜ DONANIM VAR

Mevcut eğitim alanı, meskûn mahallerde ilerleme teknikleri, binalara girme, binaları temizleme, savunma mevzileri hazırlama gibi eğitilenlerin becerilerinin uygulama düzeylerini arttıran ve EYP madde tespit usullerini geliştirme ve konularında kahraman güvenlik güçlerimizde farkındalık yaratıyor.

ZAFER YİNE KOMANDONUN

Teröristleri tek tek etkisiz hale getiren dağ aslanları daha sonra Türk bayraklı poz verdi.

MOBİL KUMANDA İLE KONTROL

Eğitim alanı Yönetim Sistemi sayesinde hem Komuta Kontrol Merkezi’nden hem de saha içerisinde mobil olarak uzaktan kontrol edilebiliyor. Geliştirilen teknoloji sayesinde kursiyerlerin anlık tepkileri ölçülerek performans ölçümü yapılıyor.