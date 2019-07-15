CYBERPOL Başkanı Baretzky: Bu artık karşı konulamaz bir gereklilik

TM Dijital Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. FETÖ’nün darbe girişimini dünyaya anlatmak için tüm kurumlarıyla seferber olan Türkiye, bu kez ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hayata geçirdiği “15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu” ile askeri darbeler konusunda alanında ilk ve tek Big Data analizi çalışmasına imza atıyor.

ULUSLARARASI ANTİ-DARBE HEKATONU

Çalışma kapsamında “Darbe girişimleri, dijital teknolojilerin imkanlarıyla engellenebilir mi?” sorusuna yanıt arayan Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’nun lansmanı, Harbiye Hilton’da gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde “Birlikten Kuvvet Doğar” sloganıyla hayata geçirilen Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’nun ana sunumu, lansmanın ardından Uluslararası Siber Polis Teşkilatı (CYBERPOL) Başkanı Ricardo Baretzky tarafından yapıldı.

“KARŞI KONULAMAZ BİR GEREKLİLİK”

Sunumunun ardından TürkMedya Dijital’in sorularını yanıtlayan Ricardo Baretzky, Uluslararası Siber Polis Teşkilatı bünyesinde bu hekaton sonucunda çıkması beklenen gibi bir uygulama kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Tahmin edebileceğiniz üzere, CYBERPOL’deki çalışmalarımız olağanüstü bir gizlilik içerisinde sürdürülüyor. Bu sorunuza açıkça cevap veremem, fakat şu kadarını söyleyebilirim ki, çok yakınız.”

Baretzky, söz konusu çalışmanın hem CYBERPOL gibi kurumlar için hem de bütün ülkeler için son derece faydalı olacağına inandığını ve bunun “artık karşı konulamaz bir gereklilik” olduğunu vurguladı.

“15 TEMMUZ RUHUNU İNOVASYONLA BULUŞTURACAK”

“Mücadelenin kodları birliktir” sloganıyla iz bırakan tanıtım filminin ardından ilk konuşmayı gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker, “Bu proje, 15 Temmuz ruhunu teknoloji ve inovasyonla buluşturacak.” ifadelerini kullandı.

Bundan tam 3 yıl önce hain bir işgal girişimi yaşandığını ve ihanetin en keskin halinin görüldüğünü hatırlatan Eker, şunları kaydetti:

“O gece, FETÖ’cü hainler karşısında destan yazıldığına da şahit olduk. Gözü dönmüş FETÖ’cüler, 251 vatandaşımızı şehit etti. Seferberlik ruhuyla atlatılan bu badire, ülkenin nasıl cansiparane savunulabildiğini göstermiştir.”

15 Temmuz gecesinde yaşanan acıları unutturmayacak bir hafıza oluşturulması gerektiğinin altını çizen Eker, “Bu noktadan hareketle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Hekaton da bunların bir parçasıdır. Bu çalışma, askeri darbelerin etkileri ve önlenmelerinin nasıl yapılacağı konusunda çözüm oluşturacak. Türk halkının mücadele azminden örnek alınarak hazırlanan çalışma, ‘Birlikten Kuvvet Doğar’ sloganıyla yola çıktı.” diye konuştu.

“BU HEKATON İLE KÜRESEL RİSKLER AZALTILABİLİR”

Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’nun ana sunumunu gerçekleştirmek üzere sahneye çıkan CYBERPOL Başkanı Ricardo Baretzky, dünyadaki darbeler tarihinden kısaca bahsederek, “İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, sözüm ona ‘gelişen dünyada’ askeri nizam tesis edildi. 1950-60’larda etkili olan modernleşme teorisyenleri; Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki yeni bağımsız ulusların, askeri yönetimler üzerinde söz sahibi olacak sivillerin başa gelerek kapitalist birer demokrasiye evrileceklerini öngördüler.” diye konuştu.

Dünyanın bir kriz içerisinde olduğunu belirten Baretzky, “Bunun bir insanlık krizinden ziyade, krizin kendi içinde yaşanan bir kriz olduğunu görüyoruz. Bugün açıkça görülüyor ki, bu darbe girişimleri, gelişmekte olan ülkelerin demokrasilerini tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bundan üç yıl önce Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandığını ve Türk halkının teknolojiyi kullanarak darbe girişimini nasıl bastırdığının dünya tarafından görüldüğünü hatırlatan Baretzky, “Bugün Hong Kong’da, Venezuela’da, ABD’nin Meksika sınırında yaşananları görüyoruz. Bundan sonra dünya genelinde yaşanması muhtemel darbe girişimlerini ve çatışmaları önlemek için çözüm nedir? Demokrasiyi ve istikrarı tehdit eden bu olaylar görmezden gelinirse, insanlığa mal olacak bir hasarla sonuçlanır.” şeklinde konuştu.

Dünyanın artık yalnızca cesur liderlere değil, teknolojinin gelişmesine olanak da sağlayan cesur liderlerin varlığına ihtiyaç duymaya başladığını aktaran Ricardo Baretzky, “Burada gerçekleştirilecek hekaton gibi çalışmaların yaygınlaştırılmasıyla küresel riskleri azaltabiliriz.” dedi.

Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’nda rakip grupların izleyeceği iki farklı yol olduğunu anlatan Baretzky, bunlardan birinin “darbelerin görselleştirilmesi ile elde edilecek infografikler” olduğunu, bir diğerinin ise “yazılımcıların çalışmaları doğrultusunda elde edilecek aplikasyonlar” olduğunu belirtti.

Program misyonunun Big Data’nın gücünü kullanarak barış ve istikrarın tesis edilmesi olduğunu ifade eden Ricardo Baretzky, “Bu gibi hekatonları kullanarak, darbe girişimlerine karşı birleşilmesi gerekiyor. Herkesi, bu küresel programa katılmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

HEKATON NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, konusunda uzman uluslararası partnerler ve seçkin üniversitelerin bilimsel desteği ile yazılım teknolojileri alanında öncü ülkelerden ve ülkemizden toplam 15 takımın katılımıyla eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek ve 48 saat sürecek.

HEKATON NEDİR?

Hekaton, bilgi çağının hüküm sürdüğü çağımızda önde gelen yenilikçi bir üretim biçimidir. Alışılagelmiş panel, sempozyum gibi klasik çalışma yöntemlerine nazaran çok daha hızlı ve verimlidir. Dünyanın önde gelen kamu ve teknoloji kurumları tarafından yoğunlukla kullanılmaktadır.

Düzenlenen hekatonlar ile spesifik bir konuda kodlar ve tasarımı kullanarak problemlere çözüm bulmak hedeflenmektedir. Hekatonlar, en az 2 en fazla 6 kişiden oluşan birbirine rakip takımlar tarafından gerçekleştirilir. Bu takımlarda bilgisayar programcıları, grafik tasarımcılar ve proje yöneticileriyle bir araya gelirler. Aynı ortamda aynı havayı soluyan takımlar 24 saat ile 1 hafta arasında değişen, aralıksız ama kısıtlı zaman dilimleri içerisinde probleme yönelik inovatif çözümler ararlar.

Beyin fırtınası yaparak buldukları çözüm fikrini ise kodları ve tasarımı birleştirerek, çalışır bir yazılım, oyun veya infografik olarak hayata geçirirler. Takımlar hekaton sırasında ortaya çıkardıkları çalışır projelerini, jürinin değerlendirmesine sunar ve kazanan projeler bu sunumlar sonrası jüri tarafından ilan edilir.