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  3. Cumhuriyet Başsavcılığı 48 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi

Cumhuriyet Başsavcılığı 48 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi

Cumhuriyet Başsavcılığı 48 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle 48 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askeri şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle öğretmen olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşıldı.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle 48 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

(AA)

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