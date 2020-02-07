Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Suriye'de yaşanan iç savaşı ve Türkiye'nin verdiği desteği anlatan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Altun videoya şu notu düştü;

"Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük.

Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz.

Barışın anahtarı Türkiye'dir "