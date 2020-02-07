Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9894
  • 6,5617
  • 301.747
  • 122086
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken 'Barışın Anahtarı Türkiye' paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından 'Barışın anahtarı Türkiye'dir' adlı dikkat çeken bir video paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Suriye'de yaşanan iç savaşı ve Türkiye'nin verdiği desteği anlatan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Altun videoya şu notu düştü;

"Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. 

Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz.

Barışın anahtarı Türkiye'dir "


Demet'te görüntü var, ses yok!
'Bilmediğiniz çok şey var'
Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu
Mahcup tavırlar aşkı ele verdi!
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
<p>Eski Denizli Caddesinde, Beycan Özpınar´ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Beli

Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Gizemi hiçbir zaman çözülmemiş 6 ilginç olay…

Wuhan'da çalışan sağlık personelinin ürküten görüntüleri