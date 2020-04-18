Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan konseri hangi kanalda? 23 Nisan konseri saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan’da sevgi konseri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanlığı konseri hakkında araştırma yapıyor. İletişim Başkanlığı’ndan konuya ilişkin bir de açıklama yayınlandı. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan konseri hangi kanalda? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

CUMHURBAŞKANLIĞI 23 NİSAN KONSERİ HANGİ KANALDA?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla konser gerçekleştirilecek. 23 Nisan konseri, İletişim Başkanlığı’nın resmi Youtube sayfasında yayınlanacak.

Konser, Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak. Korona virüsü salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleştireceği performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilmesi amaçlanıyor. Nefes kesen İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek klasik Türk müziği gerekse klasik Batı müziğinden eserler sunulurken, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş̧-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe dostluk edecek.

23 NİSAN KONSERİ SAAT KAÇTA?

23 Nisan konserinin yayınlanma saati ile ilgili ise resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konser saati belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

CUMHURBAŞKANLIĞI 23 NİSAN KONSER AKIŞI

Ünlü piyanist İdil Biret, Ludwig van Beethoven'in 9. Senfonisi’ni İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.

Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" isimli ilahisini Kız Kulesi'nde icra edecek.

Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa); Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh); Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy); Dolmabahçe Sarayı'nda tamburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey); Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecek.