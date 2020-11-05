Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın koronavirüsü yendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum."

