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05 Kasım 2020 Perşembe 12:06 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın koronavirüsü yendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın koronavirüsü yendi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedavisinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum."

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Kurgu:</p><p><a h

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