04 Eylül 2020 Cuma 10:27 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sivas Kongresi mesajı
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Kalın, "Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde milletimizin özgürlük, güvenlik ve refahını sağlamak ve ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için azimle çalışıyoruz. Hepimiz. Her birimiz.Hep birlikte." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı. Özgürlük, güvenlik ve refah vurgusu yapan İbrahim Kalın, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için azimle çalışıyoruz. Hepimiz. Her birimiz.Hep birlikte." ifadelerini kullandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız