Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı. Özgürlük, güvenlik ve refah vurgusu yapan İbrahim Kalın, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için azimle çalışıyoruz. Hepimiz. Her birimiz.Hep birlikte." ifadelerini kullandı.