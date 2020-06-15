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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması
15 Haziran 2020 Pazartesi 07:25 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, 'Pençe-Kartal' operasyonu açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için Pençe-Kartal operasyonu başladı. Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

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