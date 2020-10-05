Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a tepki: Kendi hataları için İslam'ı günah keçisi yapmaya çalışması akıl tutulmasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Macron'un sözlerinin İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tehlikeli bir ifade olduğunu kaydeden Kalın, şunları söyledi:

"Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışması bir akıl tutulmasıdır."