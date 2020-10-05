05 Ekim 2020 Pazartesi 14:23 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a tepki: Kendi hataları için İslam'ı günah keçisi yapmaya çalışması akıl tutulmasıdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Macron'un sözlerinin İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tehlikeli bir ifade olduğunu kaydeden Kalın, "Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışması bir akıl tutulmasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Macron'un sözlerinin İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tehlikeli bir ifade olduğunu kaydeden Kalın, şunları söyledi:
"Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslam'ı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışması bir akıl tutulmasıdır."