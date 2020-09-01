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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap
01 Eylül 2020 Salı 20:05 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap
AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.

Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

İbrahim Kalın'dan Avrupalı bakana ironik cevap
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