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14 Eylül 2020 Pazartesi 09:47 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümünün mümkün olacağını belirterek, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözümüz yoktur" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümünün mümkün olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır' dedi.

YUNANİSTAN VE AB ÜLKELERİ DİPLOMASİYE TANINAN ŞANSI HEBA ETMEMELİ

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacağını belirten Kalın şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır. Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır.'
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