Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kalın'ın konuşmasından satır başları:
Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır."
"(Esed rejiminin nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanı) Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum."
"Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor."
"Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor."
"(CHP'li Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz."