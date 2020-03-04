Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır."

"(Esed rejiminin nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanı) Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum."