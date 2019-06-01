  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
01 Haziran 2019 Cumartesi 07:05 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 07:12

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi programı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi programı

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel program düzenlendi.

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel program düzenlendi.

Beştepe Millet Camii'nde saat 23.30'da başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Beştepe Millet Camisi imam hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kadir Gecesi'nin öneminin anlatıldığı vaazın ardından dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Suriyeli Mu'tasım El-Asali, Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ile İranlı Ahmed Ebu'l Kasımi Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.

Kadir Gecesi Özel Programı'nda ayrıca Asım Akkuş yönetimindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu ilahiler ve salavatlar okudu.

Program, Pursaklar İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan'ın duasının ardından sona erdi.

(AA)

Yörükler Yayla Yolunda

<p>Bilet satış bölümünde çalışan ve mülk sahibi Şahin Şeker tarafından darp edilen Gaye Akıl o akşam

Patronu tarafından darp edilmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Apple katlanabilir telefon patenti aldı

LGS örnek soruları ve cevapları MEB'te! 2019 LGS soruları nasıl olacak?

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.