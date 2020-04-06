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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.

Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Başakan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık edecek.

Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde masaya yatırılacak.

Alınan ilave tedbirlerin sonuçları da değerlendirilecek.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile gündemdeki ulusal ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.


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