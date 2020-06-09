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  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
09 Haziran 2020 Salı 09:43 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine Toplantısı, uzun bir aranın ardından bugün ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantı, Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek. Toplantıya, Başkan Erdoğan başkanlık edecek.

Gündemde, Libya ordusunun darbeci Hafter’e karşı ilerleyişi, terörle mücadele ve koronavirüste gelinen son durum var. Bu konular, bugün Kabine Toplantısı'nda saat 15.00’te masada olacak.

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