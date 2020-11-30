Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi... Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Salgın maalesef ülkemizde de etkili oluyor. Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor."

"Vatandaşlarımızdan ricam öncelikle salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını bekliyoruz."



"Dünyanın her yerinde tırmanışa geçen salgın ülkemizde de etkili oluyor."



"Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışına bir çare bulunmuyor."



"(Kovid-19'la mücadele) 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor."



"Aşı uygulaması önümüzdeki ay başlıyor."

