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  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."      

(AA)

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