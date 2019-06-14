Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8871
  • 6,6055
  • 255.145
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir” dedi. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
Demet Akalın: Kimse bana acıdan bahsetmesin
Ajda Pekkan'ın villası satılamayınca müzeye döndü
<p>İmamoğlu son olarak Ordu Vali’sine ‘it’ değil ‘basit’ dediğini iddia etmişti. Ancak İmamoğlu’nun

Sosyal medyada yayılan İmamoğlu animasyonu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD, Devrim Muhafızlarının saldırıya uğrayan gemiden patlamamış mayınları topladığı görüntüleri yayımladı

Evin bahçesinde çöl varanı bulundu