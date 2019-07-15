Cumhurbaşkanımız kuleyi alın dedi, 15 dakikada aldık

Bahçelievler, Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz'un 3. Yılında unutmamak ve unutturmamak hedefiyle düzenlenen konferansa İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, o gece yaşadıklarını anlattı.

"BİR DAHA YAPAMAYACAKLAR"



Darbe geleneğiyle ilgili konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Cumhuriyetten önce başlayan bir darbe geleneği, Cumhuriyet döneminde 60'da, 70'de, 80'de, 28 Şubat ve 2016 da bir darbe geleneğidir. Bu gelenek, bütün kurum ve kuruluşlarımızın, insanımızı vatandaşımızı yıpratmış, en son yaşadığımız da bunun son örneği olur inşallah. Bundan sonra, darbe geleneğini sevenler, darbeden bir şey umanlar bu tokattan sonra bir daha darbe yapamayacaklar" dedi.







"NE DİN TANIR NE DEVLET TANIR"



FETÖ terör örgütünün yapılanmasına değinen Çalışkan, "Darbe nereden çıktı 1960'da ki darbe farklı 70'deki farklı. Hepsinin değişik bir sosyolojisi var. 2016'daki darbenin sahibi FETÖ Fethullahçı Terör Örgütü. Bu örgüt öyle bir örgüt ki, bana tarihini soruyorlar, herkes bir tarif yapıyor. Ne din tanır, ne Millet tanır, ne Vatan tanır, amacı için her şeyi mübah görür. Dünyadaki dünyayı yönetenlerin kurup yönettiği bir yapılanma. İstihbarat Örgütü gibi gözüküyor, tam da bir İstihbarat Örgütü değildir. Bir cemaat bir yapılanma gibi cemaat kelimesini bile lekelediler cemaat değildir. Bir grup değildir ne oldukları belli değil ama kökü burada gibi gözüküyor beyni dışarıda" ifadelerini kullandı.



"BİZ DARBE YAPTIK DİYE TELEFON AÇMASI HİÇBİR DARBEDE OLMAMIŞTUR"



15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlatan Mustafa Çalışkan, "Darbe girişimine odamda İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir operasyon planlaması yaparken aldım. Biraz komik bir şekilde aldım, önce bir müdür yardımcımız haber verdi. Bir albayın kendisini aradığını 'Biz darbe yaptık teslim olun kan akmasın' gibi şeyler söylemiş böyle bir şey olmaz yani bir albayın, 'Biz darbe yaptık' diye telefon açması hiçbir darbede olmamıştır. Biraz bekledik başka bir arkadaşı daha aradılar yine ciddiye almadım ama ne zaman ki köprü kapatıldı, Beylerbeyi'ndeki polisler silahlanıyor, ben yerimden fırladım ilk söylediğim şeyde şuydu 'Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek, gerekirse kullanacak, hiçbir polis silah teslim etmeyecek' hızlı bir şekilde köprüyü geçtik" dedi.







KULE HAİNLERİN ELİNDEN BÖYLE ALINDI







"HİÇBİR LİDER KOLAY KOLAY HALKINI SOKAĞA ÇIKARTAMAZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptıklarını hiçbir liderin yapamayacağına vurgu yapan Çalışkan, "Hiçbir Lider kolay kolay bu kadar halkı sokağa çıkartamaz. Dünyadaki bütün giderlerden bahsediyorum. İkincisi çıkardığınız halkı bu şekilde yönlendirmek, bu şekilde Havalimanı binin üzerinde insan girmiş, bir tane parfüm bile çalınmadı. Bu hem vatandaşın asaleti hem de onu yöneten kişinin asaleti" şeklinde konuştu.



"ARKADAŞLAR ÖLÜN, ÖLDÜRÜN AMA 15 DAKİKADA KULEYİ ALIN"



Son olarak Atatürk Havalimanına o gece inecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayarak Havalimanı kulesinin ne durumda olduğunu sorduğunu, ve ondan sonra yapılanlara değinen Çalışkan şöyle devam etti: "Aradı 'Kule ne durumda' dedi bende, 'kule işgal altında dedim Sayın Cumhurbaşkanım' dediğimde 'Mustafa Bey kule benim için önemli' kelimesini kullanınca, ben o zaman İstanbul'a geleceğini düşündüm. 'Kaç dakikada alırsınız burayı' dedi o heyecana 'Sayın Cumhurbaşkanım 15 dakikada alırız' dedim. Telefonu kapattım ölüm emri diye bahsettiğim şey şube müdürlerimizden 2 tanesini aradım. 'Arkadaşlar ölün, öldürün ne yaparsanız yapın, ama 15 dakika içerisinde kuleyi aldık diye bana dönün' talimatı verdim. O arkadaşlarımız 15 dakika içerisinde normal şartlarda çalışsanız bir saatte alamayacaksınız yeri almaları 15 dakika sürmedi. 15 dakika sonra döndük 'Sayın Cumhurbaşkanım kule biz de' ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a geldi."



Gecenin sonunda Bahçelievler Belediyesi tarafından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a bir tablo taktim edildi. Salonun girişine ise o geceye ait fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.