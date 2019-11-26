Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay'dan 'güvenli bölge' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı" açıklamasında bulundu. Oktay ayrıca, "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerinde bulundu.

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