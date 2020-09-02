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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır
02 Eylül 2020 Çarşamba 07:29 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır
DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırmasını eleştirerek, "ABD'nin Kıbrıs'ın güneyindeki Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırması, Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ambargonun kaldırılmasının Avrupa'nın adada yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla ve kenetlenmiş bir halde bu oyunları birlikte bozacak, geleceğe beraberce yürüyecek, bu oyunların parçası olanları da affetmeyecektir."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır
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