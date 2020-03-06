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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'daki ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'daki ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'daki ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir

Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu

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