Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'daki ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir
Son Dakika Haberleri.. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ziyareti sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir" dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız