Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Oyunları yırtmak üzere oradayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir.

Ekonomide 2019'da dengelenme ve disiplin sağlandı, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçilecek.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada..

LİBYA TEZKERESİ

Ne demek kardeşim ne işimiz var? Biz ayaklarını atamayacak şekilde denizde bize karşı oynanan oyunlar var. Bunları yırtmak üzere oradayız. Bence kamuoyunun da; bazılarının anlayabileceğini zannetmiyorum ama Meclis'te de gördük ne yazık ki. Orada ne olduğunu, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğini irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum.

Bir Doğu Akdeniz'de, iki Libya olan anlaşmayla da bize karaya hapsetme oyununu bozduk. Yunanistan'ın son zamanlarda gündeme getirdiği bir harita var. Türkiye zannediyorlar ki içerde. Biz bu gelişmeleri dikkatle takip ettik.

Biz tarihte de bunu yaşadık. Tehdit ettiler bizi her iki tarafta da. Barış Pınarı'nda da; bütün dünya karşımıza dikildi.