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09 Haziran 2019 Pazar 16:21 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 16:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İsviçre'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsviçre'nin Cenevre şehrinde yarın düzenlenecek Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 100. Yıl Konferansı'na katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, bugün  Cenevre'ye gidecek.

Oktay, teması "işlerin geleceği" olarak belirlenen ILO 100. Yıl  Konferansı'na katılacak, konferansın yüksek düzeyli bölümünde katılımcılara hitap  edecek.

Türkiye'nin 1932 yılından bu yana üyesi olduğu ILO ile çalışma hayatı  ve sosyal taraflara verdiği önemin bir göstergesi kabul edilen ziyaret kapsamında  Oktay'ın, katılımcı ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler de  gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ILO 100. Yıl Konferansı'nın son yıllarda Cenevre'de gerçekleştirilen  en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Cenevre'ye gidecek.

(AA)

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