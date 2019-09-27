Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 188 artçı deprem yaşandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Oktay şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızdan gelen ihbarların tamamı ilgili tüm birimlerimiz tamamı tarafından incelemeler yapılmış gerekli tedbirler alınmıştır. 473 hasarlı bina ihbarı gelmiştir. Duvarında çatlaklar oluşan binalardan oluşmaktadır. 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır, bugün için okullar tatil edilmiştir. 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilecek bulguya rastlanmamıştır.

Hasar tespit çalışmaları sonucu boşaltılan binalarda 34 vatandaşımız misafir edilmektedir. Yaralanan 34 vatandaşımızın 10'unun tedavileri devam etmekte, 24'ü taburcu edilmiştir.

En büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşandı. Tüm ilgili birimlerimiz teyakkuz halindedir.