Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8489
  • 6,521
  • 277.799
  • 111379
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İHA'mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk insansız hava aracına (İHA) ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile buzları eriten Beren Saat neşe saçtı!
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
'Eski anılarımı yaşadım'
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı
<p>Rusya’nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden it

Yangın Dumanından Etkilenen Kedi Böyle Hayata Döndürüldü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!