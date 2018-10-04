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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletimiz, teröre ve destekçilerine misliyle cevap verecektir

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:"Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Batman'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir. Milletimizin başı sağolsun." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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