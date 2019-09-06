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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İdlib’den göç tehlikesi var. Güvenli bölge olmazsa, kapıları açmak zorunda kalırız' sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalara yaptı. Oktay, 'Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'de yaşanacak olası bir göç dalgasıyla ilgili olarak "Böyle bir şey yaşanırsa Avrupa'nın bundan etkilenmemesi mümkün değildir' dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapıları açarız' açıklamasına ilişkin ise, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir. Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

AA

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