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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC'de başladı
06 Eylül 2020 Pazar 12:56 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC'de başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Akdeniz Fırtınası tatbikatı KKTC'de başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatının bugün itibariyle KKTC'de başladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatı Kıbrıs'ta başladı.

"KKTC'NİN GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Twitter hesabından Kıbrıs'ta Akdeniz Fırtınası tatbikatının başladığını duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiyeyi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."

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