17 Aralık 2020 Perşembe 07:00 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: PKK'lılar 10 milyon ağacı yok etti
- OSMAN NURİ CERİT
Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan'ın ekim ayında militanlarına verdiği talimat sonrası yaklaşık 10 milyon ağacın yakıldığı tespit edildi.
Hatay başta olmak üzere geçen yaz aylarında Türkiye’nin pek çok bölgesinde ormanları hedef alan terör örgütü PKK 10 milyon ağacı yok etti. Orman yangınlarının acı bilançosunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’deki bütçe görüşmelerinin kapanış oturumunda açıkladı. Oktay, terör örgütünün saldırıları sonucunda 10 milyon ağacın yok olduğunu söyledi. Oktay, “PKK’nın yok ettiği ormanlara gelince ses çıkarmayan sizler, ağaç diken ve ormanları koruyan bize dil uzatmaya çalışıyorsunuz. Çevrecilikten bahsediyorsunuz bize. PKK’nın yok ettiği orman varlığı 10 milyon ağaç. Bu, sadece sayabildiklerimiz. Ağaç sevgisi olanlar neredesiniz” ifadelerini kullandı.