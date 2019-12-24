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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan Erdoğan, şehit askerler Ahmet Tunç ile Muharrem Karaduman'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit askerler Ahmet Tunç ile Muharrem Karaduman'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç ile Başika Üs Bölgesi'nde Batı Nil Virüsü nedeniyle rahatsızlanan ve müdahaleye rağmen şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA


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