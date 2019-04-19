Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

(AA)