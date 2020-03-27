Başkan Erdoğan koronavirüse karşı yeni tedbir paketini açıkladı: Tüm illerde pandemi kurulları oluşturuldu

Başkan Erdoğan'ın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan: "Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Kovid 19 ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz."

Başkan Erdoğan: "İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik."

Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir."

Erdoğan: "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız"

Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur."

Erdoğan: "Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır."

Başkan Erdoğan "Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehirimizin tamamında uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir"



YENİ TEDBİR PAKETİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık.

1-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı.

2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemi

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni

4-Piknik alanları haftasonları kapalı, haftaiçi toplu olarak durmak yasak.

5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis.

6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.