Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9339
  • 6,5952
  • 287.657
  • 113653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

(AA)


'Zeynep Bastık açık ara önde'
Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Dizi aşkı gerçek mi oldu?

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran sahne! Osman ve Alpleri yakalandı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda el arabasını bakın neye dönüştürdü