Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün telekonferansla yapılacak olan kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları büyük bir heyecanla bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdürüyor. Kabine toplantısı ilk defa temassız, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıya Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Bu kabine toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULUSA SESLENMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma sürecini kırmak için genel ikazlara harfiyen uymalıdır. Böylelikle en kısa sürede normal hayatımıza dönebiliriz. Her vatandaşımızın canı bizim için ayrı önemlidir. Özellikle yaşlı insanlarımızın kesinlikle dışarı çıkmadan hayatlarını sürdürmeleri şarttır. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin çevredeki ülkeler başta olmak tüm dünya ile yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşı kaldığını ve bu tehdidin bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.

İlk defa Çin'de başlayan ve yeni koronavirüs salgını olarak bilinen Kovid-19 hastalığının neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri yakından takip eden, tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığımız, henüz ocak ayı başında yani henüz Çin'de bile ilk ölüm vakası yaşanmamışken bünyesinde kriz merkezini kurmuş, hemen arkasından da bilim kurulunu oluşturmuştur. Ülkemizde Kovid-19 ile ilgili fiili tedbirler 20 Ocak'tan itibaren alınmaya başlanmıştır. Şubatın ilk günü Çin'in Wuhan şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize getirilerek karantina altına alınmış, 14 günün sonunda hepsi de sağlıklı olarak evlerine gitmiştir."