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  3. Binali Yıldırım: İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var

Binali Yıldırım: İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var

Binali Yıldırım: İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var

Oyunu Tuzla'da kullanan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.

"KONUŞMA SIRASI SEÇMENİNDİR"

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan yenileme seçimine Cumhur İttifakı'nın adayı olarak giren Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün konuşma sırası seçmenindir ve onlar kararını verecek" dedi.

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