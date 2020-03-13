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Diyanet'ten cuma namazı açıklaması: Evde kılınabilir

Diyanet'ten cuma namazı açıklaması: Evde kılınabilir

Diyanet İşler Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşler Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında cuma namazının evde kılınabileceği bilgisine yer verildi. 

Açıklamada, "Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından, Cuma Namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir." ifadelerine yer verildi. 

İşte o yazılı açıklama:


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