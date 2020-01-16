Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8804
  • 6,5612
  • 293.459
  • 120939
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Çukurca'da 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı

Çukurca'da 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı

Çukurca'da 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada iki askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında kaza meydana geldiği belirtildi. Kaza sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

(AA)


Atiye'den sonra Beren Saat'ten yeni proje sürprizi!
Hande Erçel'den ekranlara yeşil ışık
Ünlü oyuncunun kızıl saçlarından eser kalmadı! Görenler tanıyamadı
Sıla ve Hazer Amani'den düğün sonrası ilk paylaşım!
Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' açıklaması!
<p>Tamamı taş malzemeden yapılan evlerden oluşan Şeyh Şaban Köyü, etkileyici görüntüsüyle dikkatleri

Mistik ve Doğal: Şeyh Şaban Köyü Gezi Rehberi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları