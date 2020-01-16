Çukurca'da 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında kaza meydana geldiği belirtildi. Kaza sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

(AA)