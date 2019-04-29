Çukur izle 63. son bölüm - Çukur 64. yeni bölüm fragmanı Show TV'de

Çukur’un yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Çukur’un yeni bölümünde aksiyon tavan yapıyor. Çukur’un son bölümünde Babasına şaşkın bir şekilde “Yücel? Bizim Yücel?” diye soruyor. Akşın kaçırılıyor ve herkes aramak için yollara düşüyor. Fakat Koçovalılar bir kayıp daha veriyor. Akşın yerde iki melek kanadı resminin üstünde yatar şekilde ölü bulunuyor. Yamaç sinirden etrafı kırıp döküyor. Vartolu mekan basıyor ve herkes ona silah çekiyor. Vartolu “Saadettin abinizi hiç mi özlemediniz, ayılar!” diyor. Son bölümde mermiler havada uçarken Cumali ise kimseye acımıyor.

ÇUKUR 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un 64. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

ÇUKUR 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 63. BÖLÜM ÖZETİ

Akşın’ın kaçırıldığı haberi, Çukur’a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın’ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü’nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın’a adım adım yaklaşacak. Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek. İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü’nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç’la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel’le karşı karşıya gelecek.

ÇUKUR 63. SON BÖLÜM İZLE - SHOW TV

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU

İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

ARAS BULUT İYNEMLİ

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap’dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu. Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir. 2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı “Tamam mıyız ?” adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Günümüzde Maral: En Güzel Hikâyem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Bu dizide Sarp karakterini canlandırmaktadır.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa’da okudu. Bursa Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu’nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı. Orta metraj film olan “Torbacının Esrarı” adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul’da tamamladı. Yazdığı, yönettiği ve oynadığı “Karşı Cinsle Tanışma Sanatı” adlı tiyatro oyunu Isparta “sanal cafe”de sahnelenmiştir.2014 yılında “Ulan İstanbul” dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım’ın oynadığı “Ulan İstanbul” adlı dizide oynamaktadır.

Ödülleri:

Galatasaray Üniversitesi Sinepark Kısa Film Yarışması – En iyi senaryo -En iyi görüntü – kısa film “Vakit”

Kral Midas Kısa Film Yarışması ‘En İyi Film-En İyi Yönetmen’ – kısa film “Vakit”

Tiyatro Tiyatro dergisi tarafından “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülü – AuT (Oyun)

17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Seçici Kurul Genç Oyuncu Özel Ödülü – (Aut – Sıfırnoktaiki)

47. Antalya Altın Portakal Film Festivali Özel Gösterim iyi senaryo-en iyi görüntü-en iyi yönetmen-en iyi film ödülü – kısa film “Vakit”

Tiyatro:

AuT (Oyun) – İkincikat tiyatrosu

Karşı Cinsle Tanışma Sanatı – Isparta “sanal cafe”

Filmleri:

2008 – Güz Sancısı

2009 – M.A.T (Dizi)

2009 – Mukadderat

Tarot

Inside The Door

Vakit

Torbacının Esrarı

Sakarya Fırat

2012 – Babalar ve Evlatları (Dizi)

2013 – Merhamet (Dizi)

2014 – İtirazım Var

2014 – Ulan İstanbul

ÖNER ERKAN

Genç oyuncu Öner Erkan 4 Ocak 1980 tarihinde İzmirde doğmuştur. 15li yaşlardayken aldığı ilk eğitim olan tiyatro eğitimini almıştır. Ardından ise 9 eylül üniversitesi tiyatro bölümünü 2002 yılında bitirmiştir. Oyunculuk üzerine Bahçeşehir üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Genç oyuncu Öner Erkan‘ın ilk oyunculuk deneyimi Trt'de sunduğu bir çocuk programı olmuştur. 2002-2004 yıllarında İstanbul şehir tiyatrosunda dansçı olarak çalışmıştır.

2004 senesinde oyunculuk maksadıyla Oyun Atölyesine girmiştir. Ardından ise Bornova Bornova isimli filmindeki başarılı oyunculuğuyla Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Başarılı ve genç oyuncu Avrupa yakasında Fatoşun genç sevgilisini ardından İki aile dizisinde ise Ferit karakterini canlandırmıştır. Oynadığı filmler ise Organize işler,yedi kocalı hürmüz, son osmanlı yandım ali, kağıt, hırsız var gibi filmlerdir. Yalan dünya dizisinde canlandırdığı Bora karakteri ile de büyük kitlelerce tanınmıştır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 yılında Kuzenlerim Murat

2003 yılında Gelin

2004 yılında Hırsız Var filminde

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde

2006 yılında Son Osmanlı Yandım Alifilminde

2007 yılında Made in Europe filminde

2008 yılında Kağıt filminde

2009 yılında Kahve Bahane Yılmaz

2009 yılında Bornova Bornova filminde

2010 yılında 7 Kocalı Hürmüz filminde

2010 yılında Deli Saraylı Ayyar

2011 yılında Üsküdar'a Giderken Erdem

2012 yılında Yalan Dünya Bora

2014 yılında İtirazım Var Gökhan

2015 yılında Mutlu Ol Yeter

RIZA KOCAOĞLU

Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik’de doğmuştur. Babası Göztepe’nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu’dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe’lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları’nda, BKM’de, Dot’ta çalıştı.Çağan Irmak’ın 2001 yılında yönettiği “Bana Şans Dile” adlı dizi film ile sinemaya başladı.

Ödülleri:

2001 – Şile Büyülü Fener Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü – Bana Şans Dile

Oynadığı Tiyatro Oyunları:

Vur/Yağmala/Yeniden

Kürklü Merkür

Hakimiyeti Milliye Aş Evi

Gelin ile Kaynana

Bizans Düştü

Filmleri Ve Dizileri:

2013 – Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2012 – 2014 – Karadayı (Dizi)

2011 – 2012 – Kuzey Güney

2011 – Labirent

2011 – Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2010 – Kaybedenler Kulübü

2010 – Av Mevsimi

2010 – 2011 – Ezel (Dizi)

2010 – Elif

2009 – Başka Semtin Çocukları

2009 – Sonsuz

2009 – Elveda Rumeli

2008 – Sınıf (Dizi)

2007 – Emret Komutanım: Şah Mat

2006 – Kabuslar evi – Karanlıktan gelen

2005 – Organize İşler

2004 – Gece Yürüyüşü (Dizi)

2004 – Ruhun Duymaz (Dizi)

2001 – Yeni Hayat (Dizi)

2001 – Bana Şans Dile (Dizi)