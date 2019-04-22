Çukur dizisinde Timsah Koçovalılarla yüzleşti

Çukur dizisinin 61. bölümünde, Yamaç, hiç beklemediği anda, farkında olmadan Yüzüklü ile yan yana gelecek. Yüzüklü’nün, Yamaç’a Sena’nın ölümüyle ilgili ipucu bırakması Yamaç’ı, Meliha ile karşı karşıya getirecek.

Sedat’ın hayatını kaybetmesi Çukur’a yepyeni bir düşman kazandıracak. Gözlerin Yüzüklü’ye çevrildiği sırada Timsah izini belli etmeden, Yamaç’a ulaşabilmek ve Sedat’ın intikamını alabilmek için Çukur’da ortalığı karıştıracak.

Vartolu Salih’in değerli taşların peşine düşeceği bölümde, Yamaç sürpriz şekilde Baykal’dan telefon alacak. Herkesin Yüzüklü ve Baykal’a odaklandığı bölümde Timsah’ın, Koçovalı erkeklerinden biriyle yüzleşmesi şaşırtıcı bir sonla bitecek.