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  3. Çubuk'taki vatandaşlara 'PKK'lı' dedi

Çubuk'taki vatandaşlara 'PKK'lı' dedi

Çubuk'taki vatandaşlara 'PKK'lı' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Çubuk'taki saldırıyla ilgili vatandaşlara PKK'lı benzetmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce Artvin’de kendisine yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısını hatırlattı ve “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farklı yok” diyerek şunları söyledi: “Artvin’de saldıran PKK’ydı. Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farklı yok. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek istiyor."

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