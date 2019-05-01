Çubuk'taki vatandaşlara 'PKK'lı' dedi

Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce Artvin’de kendisine yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısını hatırlattı ve “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farklı yok” diyerek şunları söyledi: “Artvin’de saldıran PKK’ydı. Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farklı yok. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek istiyor."