Çubuk'taki vatandaşlara 'PKK'lı' dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Çubuk'taki saldırıyla ilgili vatandaşlara PKK'lı benzetmesi yaptı.
Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce Artvin’de kendisine yönelik gerçekleştirilen PKK saldırısını hatırlattı ve “Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farklı yok” diyerek şunları söyledi: “Artvin’de saldıran PKK’ydı. Çubuk’taki saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK’dan bir farklı yok. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da ülkeyi bölmek istiyor."