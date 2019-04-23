Son dakika: Çubuk Kaymakamlığı: Kılıçdaroğlu spontane olarak karşılanmıştır

Çubuk Kaymakamlığından, şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için planlı bir karşılama yapılmadığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu cenaze töreniyle ilgili bilgi kirliliği yaşanmaması amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenaze töreninin olduğu alanda sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden gelişi anında bilgimiz olmuştur."

Açıklamada, şehit ailesinin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağından bilgilerinin olmadığını ilettikleri vurgulandı.

(AA)