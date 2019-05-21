Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0546
  • 6,7625
  • 247.888
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin'i öldüren çete çökertildi

Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin'i öldüren çete çökertildi

Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin'i öldüren çete çökertildi

Beşiktaş’ta Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülen kumar çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul ve 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, 2018 Kasım ayında Beşiktaş’taki bir kumarhaneye giden ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

KUMAR BORCU NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işadamı Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KUMAR ÇETESİ

Yürütülen soruşturmada, M.B.’nin, İstanbul’daki en büyük kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi.

İŞ ADAMLARINI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Kumar çetesinin, iş adamlarının zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan işadamlarına yüksek faizli senetler imzalattıkları da belirlendi.

KUMAR ÇETESİNE 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul’un en büyük kumar organizasyonlarını yapan M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

10 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter elegeçirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
Arkadaşımız Tuğba bu bölümde pizzacı olmaya karar verdi. Bakalım pizzacı olmak kolay bir iş mi ve ar

Pizzacı Olmak Kolay mı Sandın? | #KolaymıSandın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ordu'da macera tutkunlarının adresi: Küpkaya Kanyonu