Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin'i öldüren çete çökertildi

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, 2018 Kasım ayında Beşiktaş’taki bir kumarhaneye giden ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

KUMAR BORCU NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işadamı Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KUMAR ÇETESİ

Yürütülen soruşturmada, M.B.’nin, İstanbul’daki en büyük kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi.

İŞ ADAMLARINI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Kumar çetesinin, iş adamlarının zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan işadamlarına yüksek faizli senetler imzalattıkları da belirlendi.

KUMAR ÇETESİNE 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul’un en büyük kumar organizasyonlarını yapan M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

10 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter elegeçirildi.