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  3. Çorum'da devrilen traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cihan Kamalı'nın (57) kullandığı traktör, Sıtma köyü girişindeki yolda şarampole yuvarlandı.

Traktördeki Zeki Kamalı (59), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Mustafa (15) ve Recep Kamalı (12), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

(AA)

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