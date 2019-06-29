Çorum'da devrilen traktörde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Cihan Kamalı'nın (57) kullandığı traktör, Sıtma köyü girişindeki yolda şarampole yuvarlandı.

Traktördeki Zeki Kamalı (59), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Mustafa (15) ve Recep Kamalı (12), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

(AA)