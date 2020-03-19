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  3. Çorumda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tütün, içki ve tarihi eser ele geçirildi

Çorumda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tütün, içki ve tarihi eser ele geçirildi

Çorumda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tütün, içki ve tarihi eser ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda cinsel içerikli ürün, tütün, içki, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bir otomobilde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramada, çeşitli marka ve ebatlarda bin 523 cinsel içerikli ürün, 76 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile birlikte 1 tabanca fişeği, 1 markasız ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 adet fişek, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke, polis haberleşme frekansına ayarlı telsiz ve şarj cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA


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