Coronavirüs takvimi yayında: Türkiye'de coronavirüs vaka ve ölüm sayıları
Türkiye'de coronavirüs vaka ve ölüm sayıları hergün merak edilen konuların başında yer alıyor. Tüm dünyayı tehdit eden coronavirüsten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde çıkan coronavirüs ülkemizde ilk kez 11 Mart'ta tespit edildi. Her geçen gün koronavirüse karşı önlemlerin arttırıldığı ülkemizde günlük yapılan test sayıları da artıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan coronavirüs takvimi haberimiz içerisinde yer alıyor..
Coronavirüs takvimi, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm dünyaya ve ülkemizdeki tüm illere yayılan koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alınmaya ve vatandaşlar için destek paketleri oluşturulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hergün akşam saatlerinde vaka ve ölüm sayıları paylaşılıyor. Türkiye'de güncel coronavirüs vaka ve ölüm sayıları haberimizde..
4 NİSAN CORONAVİRÜS SAYILARI AÇIKLANDI MI?
4 Nisan'a ait coronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen vatandaşlarımızın sayısı henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından açıklama yapıldıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
CORONAVİRÜS TAKVİMİ