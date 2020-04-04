Coronavirüs takvimi yayında: Türkiye'de coronavirüs vaka ve ölüm sayıları

Coronavirüs takvimi, gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm dünyaya ve ülkemizdeki tüm illere yayılan koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alınmaya ve vatandaşlar için destek paketleri oluşturulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hergün akşam saatlerinde vaka ve ölüm sayıları paylaşılıyor. Türkiye'de güncel coronavirüs vaka ve ölüm sayıları haberimizde..

4 NİSAN CORONAVİRÜS SAYILARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan'a ait coronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen vatandaşlarımızın sayısı henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından açıklama yapıldıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

CORONAVİRÜS TAKVİMİ